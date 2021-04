Cristina Mariconda, avvocatessa di 43 anni, è deceduta ieri, 21 aprile, per Covid, all’ospedale Moscati di Avellino, dove sono sempre più giovani i pazienti ricoverati. La sua morte ha scosso profondamente le comunità di Santa Lucia Serino e Serino, in provincia di Avellino, dove tutti la ricordano per il suo innato garbo che la rendeva unica.

Cristina è l’ennesima vittima di quello che io io definisco “il mostro”, il virus che se l’è portata via in poche settimane, arrecando un profondo dolore a tutti coloro che la conoscevano.

L’accaduto

Cristina era stata ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino a finne marzo ma, per via del peggioramento delle sue condizioni, è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva, il 15 aprile, sino a ieri, 21 aprile, quando il suo cuore ha smesso di battere. Originaria di Santa Lucia di Serino, da qualche tempo la 43enne viveva, assieme all’amato marito, a Serino.

Una stimata professionista, Cristina, tanto che moltissimi, appresa la triste notizia del suo decesso, hanno voluto dedicarle tantissimi messaggi di cordoglio, affidati alla sua bacheca Facebook con ancora le immagini del suo bellissimo matrimonio. Messaggi toccanti, ricevuti dagli amici ma anche dai Colleghi del Movimento Forense Avellino, che piangono l’improvvisa scomparsa della donna, partecipando commossi al dolore della sua famiglia.

Le parole del Sindaco

Ottavio Vistocco, primo cittadino di Santa Lucia di Serino, addolorato e affranto, ha descritto Cristina come un’amica vera che conosceva da tanti anni; come una donna ricca di valori e principi sani, sempre determinata ad affermare e difendere la giustizia con lealtà e sincerità. Una donna, dice il Sindaco, molto legata alla sua famiglia e alla comunità.

Vistocco ha voluto esprimere, proprio a nome dell’intera comunità, la loro vicinanza all’amato marito della vittima, alla madre, alle sorelle e a tutti i parenti, colpiti dalla grave e prematura scomparsa dell’avvocatessa.