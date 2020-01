Autostrada del Sole: portavalori assaltato. Malviventi fuggiti senza bottino

Dalla conta dei mezzi utilizzati, i rapinatori, che ieri hanno cercato di assaltare un furgone portavalori, erano almeno 15. L’assalto è avvenuto sulla A1, l’Autostrada del sole, nel tratto Lodi – Milano. L’attacco al portavalori è fallito, e pare non ci sia nessun ferito tra i vigilantes.

I vigili del fuoco sono usciti immediatamente per domare le fiamme delle auto incendiate, mentre l’A1 è stata chiusa con il controllo della polizia presente sul posto. I diversi chilometri di coda che sino formati hanno trovato una via di sbocco, più tardi, da Lodi Vecchio a San Zenone al Lambro. Vicino alle macchine sono stati trovati chiodi per terra.

L’assalto è avvenuto dopo l’innesto della Teem (Tangenziale Est Esterna di Milano) sulla Milano-Napoli provocando un rallentamento artificiale con alcune macchine. Pare che i malviventi volessero intrappolare il portavalori dell’azienda Battistolli, creando due barriere di fuoco lungo l’autostrada, ma il piano non è riuscito.

Il furgone – cercando di superare la colonna – si è toccato con un tir: pensando a un incidente, i vigilantes hanno optato per fermarsi nella vicina stazione di servizio. Qui hanno trovato una pattuglia della polizia pronta a entrare in azione e a dare subito l’allarme. Il carico, di diversi milioni di euro, secondo indiscrezioni meno di una decina, non è stato toccato, e anche i vigilantes pare non siano rimasti feriti.

L’assalto è fallito. Ai malviventi non è rimasto altro da fare che fuggire. Avevano pensato anche a questo e, infatti, hanno proseguito la loro corsa “fino all’altezza di Lodi Vecchio, dove si erano già aperti in precedenza un varco esterno verso una strada laterale”, scrive corriere.it: qui hanno dato alle fiamme i mezzi usati per l’assalto e sono fuggiti. Oltre alle quattro auto incendiate per rallentare il traffico, sono state contate altre otto auto e due tir lungo la strada di fuga.

Tra i video degli automezzi in fiamme pubblicati nel web, ce n’è uno nel Corriere on line che mostra le dinamiche dell’assalto e del riparo nell’area di servizio in una ricostruzione in 3D.