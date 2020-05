Autobus in fiamme a Roma: chiusa Galleria Giovanni XXIII

Ritorna l’incubo autobus in fiamme a Roma. Ieri nella Galleria Giovanni XXIII intorno alle 5.30 del mattino un autobus della linea 46 è andato a fuoco. Si è verificato nella direzione di marcia che porta in direzione Pineta Sacchetti e Trionfale. La galleria è stata prima chiusa al traffico in entrambe le direzioni, poi riaperta in direzione Foro Italico.

L’autista, rimasto illeso, sarebbe sceso appena sentito che qualcosa non andava sul mezzo: per fortuna, non c’erano passeggeri a bordo al momento del rogo del mezzo di trasporto pubblico.

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, impegnata a gestire la viabilità all’esterno della galleria, ed i vigili del fuoco. Un uomo che transitava con la sua auto in quel momento l’avrebbe abbandonata e sarebbe rimasto intossicato dai fumi sprigionati dall’autobus e ricoverato in codice giallo al Policlinico Agostino Gemelli. Sarebbe sceso dalla sua auto e avrebbe percorso a piedi un tratto di strada nella galleria.

L’Atac ha risposto che l’autista ha provato a spegnere l’incendio grazie anche all’intervento dei vigili del fuoco, insieme a diverse pattuglie della polizia locale. L’autobus era in servizio da ben 16 anni. Quello di oggi è il secondo caso di incendio distruttivo di una vettura nel 2020. Rispetto all’anno scorso, i casi di incendio sono diminuiti del 50%. Rispetto al 2018, i casi complessivi di incendio sono diminuiti dell’80%.

La galleria è rimasta chiusa per diverse ore, con notevoli disagi per il traffico. Si susseguono anche quest’anno i casi come questo, anche se la speranza è che l’Atac faccia i dovuti rilievi per capire perché tanti autobus vanno a fuoco spontaneamente, al fine di evitare disagi al trasporto pubblico e ai cittadini.