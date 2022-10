Auto pirata travolge e uccide 18enne a Roma: arrestata la conducente 23enne, era ubriaca

Ascolta questo articolo

Una terribile tragedia si è verificata nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre a Roma, dove un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è stato ucciso da un’auto pirata mentre stava camminando sul marciapiede assieme ad un amico. Il giovane è stato centrato in pieno dal mezzo, alla cui guida c’era una 23enne risultata poi positiva all’alcol e con tracce di cannabis all’interno dell’organismo. Al momento la dinamica del sinistro mortale è al vaglio degli inquirenti.

A quanto pare la giovane, che viaggiava assieme ad un 21enne, avrebbe perso il controllo del veicolo colpendo prima una palo della segnaletica stradale per poi travolgere il giovane Francesco. L’amico di quest’ultimo è rimasto sotto shock in quanto ha visto morire Francesco sotto ai suoi occhi. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, per eseguire i rilievi del caso.

Conducente arrestata

Anche la conducente della vettura è stata portata in ospedale per le cure del caso, assieme alla persona che viaggiava con lui in macchina. Per lei le autorità hanno richiesto subito gli esami tossicologici, che dopo essere stati eseguiti hanno dato esito positivo all’assunzione di alcol. La ragazza è stata anche trovata “non negativa” alla cannabis. La 23enne aveva in corpo un tasso alcolemico di 1,57.

Dopo gli accertamenti di rito gli agenti hanno proceduto ad emettere un provvedimento di arresto in regime di domiciliari nei confronti della 23enne che adesso dovrà rispondere di omicidio stradale. Tra le cause del sinistro potrebbe esserci l’alta velocità, in quanto sull’asfalto non si riscontrano segni di frenata.

Francesco Valdiserri avrebbe compiuto 19 anni il mese prossimo ed era figlio di due colleghi del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri. Tanto lo strazio dei genitori in queste ore. “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla” – questo lo straziante commento della madre. Solidarietà è arrivata anche dal mondo della politica. “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno” – questo il Tweet di Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia.

“Cara Paola, solo Dio potrà rendere più lieve il dolore che sta straziando la tua famiglia. Lo preghiamo per questo e perché accompagni tuo figlio nell’altra vita. Tua figlia ti permetterà di andare avanti. E dal cielo lui vi proteggerà”– scrive Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. Altri messaggi di solidarietà sono arrivati anche da Matteo Salvini, Carlo Calenda e dal governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti.