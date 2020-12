Auto contromano sulla superstrada: morta una donna di 84 anni

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi 10 dicembre in provincia di Brindisi, precisamente sulla superstrada che conduce a Taranto, all’altezza dell’uscita per Mesagne Ovest, in direzione di Brindisi. Secondo quanto riferiscono i media locali, una Fiat Panda condotta da una 84enne brindisina ha imboccato contromano l’arteria stradale.

Poco dopo è avvenuto lo schianto con una Volkswagen Golf Serie 3 station wagon che proveniva nel senso esatto di marcia. Il conducente di quest’ultima vettura non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto con l’utilitaria, in quanto l’ha trovata improvvisamente sulla carreggiata. Per l’anziana a bordo della Panda non vi è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morta sul colpo.

L’allarme è scattato intorno alle ore 12:30 quando gli automobilisti di passaggio si sono accorti di quello che era avvenuto. Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Mesagne, insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre dalle lamiere la persona ferita e l’84enne, unica vittima del sinistro. Gli uomini in divisa hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso, mentre un’ambulanza ha trasportato la persona alla guida della Volkswagen Golf in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Auto andate distrutte

Le condizioni del conducente della Golf sarebbero gravi, almeno così riferisce la testata giornalistica locale Brindisi Report. I media locali hanno pubblicato anche le foto del sinistro: nelle immagini si vedono i due veicoli completamente distrutti dalla forza dell’impatto. Bisogna precisare che nel sinistro non sono state coinvolte altre vetture. Il traffico è stato bloccato su entrambe le corsie della superstrada in direzione Brindisi, questo in modo da permettere alle autorità di effettuare tutti i rilievi del caso.

Il personale dell’Anas è stato impegnato nella gestione del traffico, deviando le auto che si dirigevano verso Brindisi e Mesagne su altri percorsi. Non è escluso che nelle prossime ore possano conoscersi ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto in provincia di Brindisi questa mattina 10 dicembre. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire esattamente tutta la dinamica.

La superstrada che da Brindisi conduce a Taranto è una delle arteria più trafficate della Puglia, anche perchè sul suo percorso si trovano importanti centri commerciali. Dal capoluogo di provincia adriatico, infatti, tramite la superstrada in questione si raggiunge facilmente l’impianto industriale Ilva di Taranto.