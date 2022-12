Auto contro pilastro del cavalcavia: miracolate 5 persone

Ascolta questo articolo

Poteva avere conseguenze peggiori uno spaventoso incidente stradale che si è verificato attorno alla mezzanotte tra il 10 e l’11 dicembre a Brindisi. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un’auto, precisamente una Fiat Panda, mentre era in uscita dalla superstrada ha proseguito dritto e invece di percorrere la rotatoria del cosiddetto “incrocio della morte” si è andata a schiantare contro un pilastro del cavalcavia. A bordo dell’auto viaggiavano 5 persone, tutte rimaste miracolosamente quasi illese o con poche escoriazioni.

Le cause del sinistro sono ancora tutte in corso di accertamento. I soccorsi per i malcapitati sono stati praticamente immediati, con i soccorritori che sono giunti prontamente dal vicino ospedale Antonio Perrino con un paio di ambulanze. I feriti sono stati trasportati presso il nosocomio e sottoposti a tutte le cure del caso, per loro alla fine si è trattato solo di un grande spavento.

Un incrocio con tanti incidenti

Il cosiddetto “incrocio della morte” a Brindisi è una delle principali arteria stradali del capoluogo di provincia pugliese, e raccoglie il traffico proveniente sia dai quartieri sud della città, che quello proveniente da Taranto e Bari, visto che proprio al rondò in questione terminata la Strada Statale 7 Appia che collega Brindisi a Taranto.

Sul cavalcavia invece passa la superstrada che collega Lecce a Bari, e che passa appunto per Brindisi. La zona è piena di svincoli, anche perchè dalle uscite poste in prossimità dell’incrocio in questione si raggiunge via Appia e quindi poi il centro del capoluogo. Insomma una zona molto trafficata.

Fortunatamente l’orario in cui è avvenuto l’incidente non vede solitamente molto traffico, per cui è stata evitata la tragedia. Per motivi di privacy i nomi degli occupanti del veciolo non sono stati resi noti. Il sinistro è stato rilevato dalle forze dell’ordine. Non è la prima volta che al suddetto incrocio si verifica un incidente stradale, in passato ve ne sono stati anche di gravi.