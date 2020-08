Aumento contagi nel trevigiano: ex-caserma Serena sotto i riflettori

Cosa ne pensa l’autore

Angelica Grigoletto - Personalmente ritengo che la Caserma sia, per come essa è costruita, fonte di contagio continuo. I negativi dovrebbero essere allontanati per non far aumentare i positivi. Inoltre la quarantena obbligatoria la ritengo l'unico modo assieme al distanziamento per far defluire la situazione anche se non noto nessun lato positivo in questo centro di accoglienza per com'è stato gestito fin dall'inizio.