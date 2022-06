Aumenti in vista per le spedizioni postali

Ascolta questo articolo

A partire dal 27 giugno 2022 aumentano i costi delle spedizioni per le lettere e per la corrispondenza di poste italiane. il tutto nel rispetto delle dispozioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS del 6 giugno 2022.

Vediamo un pò qualche cambiamento: le tariffe della Posta 4 saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. Il “primo porto” la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 1,10 a € 1,20. Le tariffe della Postamail Internazionale (la posta4 per la spedizione in Europa) saranno incrementate per il formato normalizzato e compatto soltanto per i primi due scaglioni di peso, la tariffa sempre del primo porto e sempre per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 1,15 a € 1,25 e la tariffa (secondo porto) per gli invii fino a 50 grammi varierà da € 2,90 a € 3,05.

Le tariffe della Posta Raccomandata saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 20 grammi varierà da € 5,40 a € 5,60. Tali aumenti saranno applicati anche alla Raccomandata Giudiziaria.

Qui una “novità” la tariffa dell’Avviso di ricevimento nazionale scende da € 1,10 a € 0,95. Tale riduzione avrà effetto, in particolare, sui seguenti servizi: Posta Raccomandata per l’Italia, Posta Raccomandata Giudiziaria e, ove spediti presso ufficio postale, Posta Assicurata per l’Italia, Poste Delivery Standard, Pieghi di libri con diritto di raccomandazione.

Per poter spedire le lettere possiamo usare i francobolli che da qualche anno sono in vendita con le lettere “A” e “B” oggetto di vari articoli da me realizzati qui su Fidelity i quali si “aggiorneranno” automaticamente all’aumento senza ulteriori aggiunte.

Altri aumenti saranno previsti in futuro e per i quali poste darà avviso almento quindici giorni prima tra questi il Postamail Internazionale che svedrà un incremento per il formato compatto della Zona 1 di destinazione tariffaria, per gli scaglioni di peso da oltre 50 a 350 grammi.