Atterrato a fiumicino l’ultimo aereo italiano da Kabul

Cosa ne pensa l’autore

Chiara Mazzarella - Questa è l'ennesima dimostrazione che il nostro Paese è tra i più democratici e civili al mondo, in parte dovremmo esserne orgogliosi e dobbiamo ringraziare i nostri soldati per il lavoro svolto. Ovviamente con queste situazioni c'è un pericolo maggiore delle infiltrazioni terroristiche in Italia per cui ci dovrebbero essere maggiori controlli.