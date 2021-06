Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Una scomparsa prematura, quella di Giulia Marin, promettente ostacolista stroncata da un tumore a 22 anni....un tumore che lei, da vera guerriera, ha combattuto fino all'ultimo. Mi stringo al dolore dei genitori e del fratello per questa terribile perdita, certa che Giulia, dal Paradiso, veglierà per sempre su di loro. Riposa in pace Giulia.