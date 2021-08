La domenica di 22 agosto i cieli di tutto il mondo, anche quelli italiani, saranno protagonisti di uno spettacolo naturale mozzafiato. Oggi è infatti il giorno in cui si verificherà la cosiddetta “Blue Moon”, ovvero la “Luna Blu”. Si badi bene: non si tratta di un cambiamento di colore del nostro satellite, che ci apparirà nella sua colorazione naturale, ma della terza luna piena di una stagione che ne ospita quattro. L’evento si verifica ogni due anni e mezzo: la prossima volta sarà nel 2024.

La Luna questa sera apparirà molto grande e luminosa. “In media abbiamo una Luna piena al mese, in quanto il nostro satellite impiega 29,5 giorni, ossia poco meno di un mese, per completare il suo ciclo. Per questo motivo accade che, di tanto in tanto, abbiamo 13 volte la Luna piena in un anno” – così spiega a l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Per indicare questa luna “extra” il mondo anglosassone ha utilizzato il termine “Luna Blu”. Ma il nostro satellite non sarà l’unico corpo celeste ad illuminare il cielo di questa penultima domenica di agosto.

Visibili anche Giove e Saturno

Questa sera anche i meno esperti in astronomia potranno vedere chiaramente in cielo i due giganti gassosi del nostro Sistema Solare, ovvero Giove e Saturno. In questo periodo, infatti, i due pianeti si trovano nel periodo di loro massima visibilità. Anch’essi appariranno molto luminosi, questo anche perchè i due corpi celesti in questi giorni sono entrati in opposizione.

Dopo l’annuale spettacolo della stelle cadenti nella Notte di San Lorenzo, l’Universo ci concede quindi un altro spettacolo celeste. Per chi non potrà assistere all’evento l’Ansa trasmetterà il tutto in diretta sul suo canale Scienza & Tecnica a partire dalle ore 20:30. La “Luna Blu” sarà visibile per gran parte della notte.

L’Unione astrofili italiani, la UAI, per il 27, 28 e 29 agosto organizza l’iniziativa “Notti dei giganti”, questo in modo da poter osservare senza il disturbo della Luna Giove e Saturno. Le iniziative si terranno in tutta Italia. Non resta quindi che puntare il naso all’insù e perdersi nel firmamento delle stelle, godendosi questo spettacolo mozzafiato.