Asti, le promette un lavoro in vigna, ma abusa di lei dopo la cena

In tempi come quelli odierni in cui trovare il lavoro sembra essere un miraggio, vi è anche qualcuno che se ne approfitta e, invece di promettere un mestiere a una giovane, la violenta. Un caso del genere è accaduto ad Asti dove la vittima è una giovane 24enne che è stata violentata dall’uomo che avrebbe dovuto darle un lavoro in vigna, considerando l’approssimarsi della vendemmia. Ecco la dinamica dei fatti e cosa è accaduto alla giovane.

Un cittadino albanese di 28 anni che vive in Italia, per la precisione sul territorio astigiano, da parecchio tempo, è accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane 24enne. I due si erano conosciuti poche ore prima, grazie ad amici comuni e hanno deciso di andare a cena per parlare di lavoro, dal momento che il periodo della vendemmia si sta avvicinando e l’uomo cercava qualcuno che lo aiutasse in questa mansione.

Peccato che l’intenzione dell’uomo fosse di tutt’altro genere e non avesse nessun obiettivo di fornirle un lavoro. L’uomo, approfittando della cena e di una passeggiata lungo le rive del fiume Tanaro, l’ha portata in una zona appartata per abusare di lei. È stata proprio la 24enne a denunciare quanto accaduto in modo da far partire immediatamente le indagini, insieme a delle testimonianze fornite da altri. A quel punto, le indagini hanno portato all’arresto del giovane con l’accusa di violenza.

In seguito, è stato disposto per lui l’ordinanza di custodia cautelare e si trova attualmente presso la Casa Circondariale di Torino a disposizione dell’A.G. Astigiana che valuterà come comportarsi nei suoi confronti e adottare le misure necessarie per il reato.

La giovane si trova, in questo momento, in un ambiente protetto della stanza tutto per sé del Comando dei Carabinieri di Asti e, a breve, sarà affidata presso il Centro Antiviolenza Orecchio di Venere.