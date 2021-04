Aspetta la vaccinazione a domicilio che non arriva e contrae il Covid: muore un anziano

Stava aspettando la vaccinazione anti Covid insieme alla sua moglie Rosina. Per Pisso Palermo, un 94enne di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, non vi è stato nulla da fare. L’anziano stava aspettando il vaccino contro il coronavirus: la dose doveva essergli somministrata a domicilio, ma in Puglia la somministrazione del siero presso le abitazioni private per le categorie fragili è cominciata in ritardo. Poco prima di Pasqua Pisso ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Le sue condizioni si sono aggravate e dieci giorni dopo è deceduto a causa di complicazioni provocate proprio dal Sars-CoV-2.

Il 94enne era molto conosciuto in paese. Più di un mese addietro aveva anche partecipato ad una piccola manifestazione di piazza. Recentemente il suo caso è stato ripreso dalla trasmissione televisiva Tagadà in onda su La 7: ai giornalisti aveva detto di avere ancora tanta voglia di vivere, e per questo lui si aspettava che la sua dose si vaccino arrivasse presto. Invece quest’ultima non è mai arrivata. Il suo medico curante gli aveva detto che il siero gli sarebbe stato somministrato dopo Pasqua, ma così non è stato a causa della partenza in ritardo delle vaccinazioni a domcilio.

Il decesso il 12 aprile

Pisso è deceduto il 12 aprile scorso. Tra l’altro in queste ultime settimane la stessa Torchiarolo è stata colpita in maniera seria dal coronavirus. La cittadina ha poco più di 5.000 abitanti e ha fatto registrare anche oltre 60 casi di contagio in pochissimi giorni, circostanza che ha portato il sindaco a emanare dei provvedimenti restrittivi soprattutto durante le festività pasquali.

La notiza del decesso di Pisso si è diffusa subito in tutta la cittadina, destando molto dispiacere tra gli abitanti. Come già detto l’uomo era molto conosicuto nella cittadina brindisina, in quanto era molto attivo nella società. In Puglia solo in quest’ultima settimana si sta assistendo ad una accelerata della campagna vaccinale.

Diversi anziani e persone fragili non hanno ancora ricevuto la loro dose, ma si conta di coprire queste fasce d’età completamente entro la fine del mese. La regione Puglia rimane ancora in zona rossa a causa dell’alto numero di contagi: nelle ultime 24 ore se ne sono contati oltre 1.500, mentre le terapie intensive Covid sono occupate al 49%. Numeri che fanno davvero paura.