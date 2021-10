Una terribile tragedia è avvenuta nella serata di martedì scorso a Porto d’Ascoli, località situata nelle Marche nel territorio di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una donna di 36 anni, Daniela Santarelli, è morta a causa di un malore. Il dramma è avvenuto mentre la vittima si trovava a casa del suo compagno, che ha assistito alla scena. La donna improvvisamente si è accasciata e ha perso i sensi. In preda al panico, comprensibile in queste situazioni, il compagno ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma per la 36enne non vi è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta un’ambulanza partita dal presidio Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. La tragedia si è verificata poco dopo le ore 21:00 in una casa di via IV Novembre, che collega l’area di via Mare a quella della piazza davanti la chiesa del Cristo Re. Al momento non sono note le cause che hanno scatenato il malore fatale alla donna. La 36enne è deceduta dopo un’ora dall’arrivo dei sanitari, che per tutto quel tempo hanno praticato le manovre di rianimazione.

Indagini in corso

La donna era originaria di Porto San Giorgio. Martedì sera nessuno si sarebbe aspettato che potesse accadere un dramma del genere. Il corpo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno. Sarà il medico legale a stabilire cosa ha provocato il malore che l’ha uccisa.

Quando il suo ragazzo ha dato l’allarme sembra che le condizioni della 36enne fossero già estremamente critiche. La notizia del decesso della giovane si è sparsa immediatamente in tutta la cittadina marchigiana destando sgomento e sconcerto tra gli abitanti. Sul caso sono in corso ancora le relative indagini.

Non è il primo caso del genere che si verifica nel nostro Paese. Ogni anno molte persone rimangono vittima di malori improvvisi. Si tratta di drammi che sconvolgono intere comunità lì dove accadono. Nelle prosime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto accaduto a Porto d’Ascoli.