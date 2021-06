Un maxi tamponamento tra mezzi pesanti si è verificato intorno alle ore 13:00 di oggi sulla A14, nel tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno. A causa del violento scontro un tir ha preso completamente fuoco. Il bilancio è gravissimo: due morti e un ferito grave. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, un elicottero di soccorso e i Vigili del Fuoco, che hanno proceduto a domare le fiamme.

Il tratto autostradale è stato chiuso completamente al traffico. Ciò ha comportato il crearsi di svariati chilometri di coda. Tantissimi i disagi per gli automobilisti, che hanno dovuto attendere molto tempo prima che la strada fosse liberata. Per questo il personale di Autostrade per l’Italia è immediatamente intervenuto prestando loro l’assistenza necessaria e distribuendo bottigliette d’acqua. L’incidente è avvenuto al chilometro 303. La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire con precisione.

Schianto terribile

Dai primi riscontri investigativi pare che il tamponamento a catena sia avvenuto durante una coda in atto per i numerosi cantieri in zona. Sulla A14, infatti, si stanno svolgendo dei lavori per la manutenzione dell’arteria stradale. Sono stati oltre 3 i chilometri di coda segnalati. Anche all’uscita obbligatorio di San Benedetto del Tronto ci sono stati altri 4 chilometri di coda.

I rallentamenti sono stati quindi molto vistosi. La situazione è poi lentamente tornata alla normalità man mano che l’incendio veniva domato e quando sono stati rimossi i mezzi dalla carreggiata, che è stata rimessa in sicurezza. Il mezzo pesante che ha preso fuoco è andato completamente distrutto.

Agli automobilisti che erano diretti verso Ancona e Bologna è stato consigliato di uscire alla stazione di Val Vibrata. Qui gli automobilisti hanno dovuto percorrere la Statale Adriatica e rientrare nella A14 presso la stazione di Grottamare. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo episodio avvenuto sulla A14.