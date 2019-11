Arriverà a Natale la crema spalmabile al gusto panettone

Quello delle creme spalmabili è un settore che sta conoscendo un vero e proprio boom. Le proposte delle varie società dolciarie si susseguono a ritmo serrato, moltiplicando un’offerta che solo qualche anno fa veniva per lo più colmata dalla Nutella.

Così, dopo il recente arrivo sul mercato della crema a base di caramelle Rossana e di biscotti Pan di Stelle, per il prossimo Natale è in arrivo una nuovo prodotto che desterà l’attenzione soprattutto dei più golosi. La nuova proposta che punta ad affermarsi è la crema spalmabile a base di panettone, dolce simbolo della tradizione natalizia milanese.

Dopo quello senza canditi, al cioccolato e vegano, il panettone ha così modo di riproporsi in un’inedita veste ancor più irresistibile e stuzzicante. La crema spalmabile che non potrà mancare sotto l’albero dei più ghiotti, sarà venduta dai fratelli Matteucci, già proprietari del marchio Rizzati, storico marchio italiano conosciuto per la produzione di cioccolato artigianale.

L’idea, maturata alla fine dello scorso anno sulla scorta di quello che è il successo delle creme spalmabili sul mercato statunitense, ha comportato un lungo lavoro di messa a punto, dettato dalla spasmodica ricerca del top in fatto di consistenza e di gusto. Alla fine, la rivisitazione del dolce che secondo la tradizione è nato nella corte di Lodovico il Moro, ha raggiunto la perfezione, tanto da apprestarsi a raggiungere il mercato, dove punta a diventare un’eccellenza gastronomica da gustare durante le feste. Biologica e priva di glutine, la crema racchiusa in un vasetto da 200 grammi avrà una base di burro di cacao, zucchero di canna e latte scremato. Inoltre sarà arricchita per il 20% con dell’uva sultanina e con dei pezzetti di arancia calabrese.

Per quanto è dato sapere, la crema spalmabile al panettone sarà venduta dalla seconda metà di novembre nei punti vendita Rizzati di Ferrara, Cortina e Ravenna. Successivamente sarà disponibile da Eataly, nei Caffè Pascucci e in alcuni negozi Naturasì. Per chi la volesse invece comprare on-line, sarà presto disponibile anche su Amazon.