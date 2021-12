Arrivano i francobolli natalizi di questo dicembre 2021

Siamo entrati nell’ultimo mese dell’anno quello che tradizionalmente festeggiamo con il Santo Natale. Ed è anche per questo che la data scelta non è probabilmente un caso. Arrivano oggi infatti i tradizionali francobolli per questa importante festività, una ricorrenza che vede in tutto il mondo spedire milioni di biglietti augurali, quindi perchè non usare i francobolli a tema?

Arrivano oggi tramite i canali di Poste Italiane i due francobolli, emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che come sempre ricalcano nei due valori il “Natale Religioso (o pittorico) e quello Laico (o grafico)”

Per il 2021 con una tiratura in formato adesivo di trecentomila pezzi in fogli da ventotto esemplare per ogni tipo la scelta dei soggetti è caduta su:

un dipinto di Bernardino Lanino dal titolo “Madonna in trono col Bambino tra San Bernardino da Siena e San Francesco”, detta “Madonna del cane”, esposta nel Museo Francesco Borgogna di Vercelli per il valore da 1,10 euro (tariffa B per l’interno) ottimizzato nel bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato riprodotta su gentile concessione del Museo Francesco Borgogna

per il valore da 1,10 euro (tariffa B per l’interno) ottimizzato nel bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato riprodotta su gentile concessione del Museo Francesco Borgogna un soggetto realizzato dal bozzettista Valerio Pradal per il costo di 1,15 pari al valore tariffario “B zona 1” per le spedizione nella zona euro, che riporta una mano nell’atto di scrivere “Buon Natale” su un biglietto di auguri in evidenza su una tovaglia da tavola costellata di casette innevate, classico paesaggio natalizio.

I francobolli cosi come i prodotti correlati creati da Poste sono disponibili nei loro sportelli filatelici presenti nel territorio italiano, i tradizionali annulli speciali del primo giorno di emissione sono stati posti in uso a Vercelli e Padova.

Il calendario di emissioni filateliche mentre non si sa nulla per quello che riguarda il prossimo anno è ancora in conclusione e prevede altre voci in questo finale d’anno.