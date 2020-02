Arriva in Italia Legoland, il primo parco dedicato ai famosi mattoncini

Da oltre settant’anni i mattoncini Lego sono uno dei giochi per bambini più amati in assoluto. La loro produzione risale al 1949, ma l’azienda danese che ha dato vita ai mattoncini, fondata da Ole Kirk Kristiansen esiste addirittura dal 1916. Ormai ci sono Lego per tutti i gusti: sono coloratissimi, di forme diverse e ispirati alla più famose saghe cinematografiche. Nel corso del tempo, i Lego sono anche diventati i protagonisti di un parco giochi, chiamato appunto Legoland, che è presente finora in nove Paesi del mondo.

Fra questi Paesi, dal 28 maggio 2020, ci sarà anche l’Italia. Legoland arriverà in Italia con un water park, un parco acquatico, il primo del suo genere in Europa e sarà inaugurato all’interno del parco di Gardaland Resort. Sarà il quinto in tutto il mondo dopo la California, la Florida, Dubai e la Malesia, ed è il primo a non essere costruito all’interno di un parco Legoland.

Secondo il CEO di Gardaland Resort, Aldo Maria Vigevani, questa nuova aggiunta in arrivo tra qualche mese rafforzerà l’immagine di Gardaland come una delle grandi mete turistiche europee per le famiglie. Gardaland è infatti l’ottavo parco più visitato in Europa.

Sembra che molte delle attrazioni che troveremo nel nuovo parco acquatico sono già presenti negli altri parchi acquatici LEGO del mondo, come il Joker Soaker e il Build-a-Raft River, ma a quanto pare, a Legoland ci sarà anche una piccola “Italia in miniatura“, ovviamente costruita con i mitici mattoncini Lego. Per conoscere i dettagli su quello che si troverà all’interno del parco, è necessario collegarsi all’account Instagram ufficiale di Gardaland, dove c’è un video che illustra tutte le meraviglie del nuovo parco Legoland.

Anche su YouTube si può trovare un video illustrativo che mostra perfettamente tutte le meraviglie presenti all’interno del parco. Il Legoland Water Park sarà dedicato alle famiglie, in particolare quelle con bambini dai 2 ai 12 anni. I biglietti partono da €39 per l’ingresso a Gardaland e da €45 per l’ingresso combinato a Gardaland e al Sea Life Aquarium.