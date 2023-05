Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno condotto una vasta operazione nei confronti di 33 persone accusate di detenzione e cessione illecita di stupefacenti e per alcuni anche di reati aggiuntivi come estorsione e detenzione illegale di armi.

L’ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di 184 capi di imputazione. Nove degli indagati sono stati portati in carcere in custodia cautelare, mentre altri tredici sono stati posti agli arresti domiciliari, di cui sette con il controllo del braccialetto elettronico.

Sette altri indagati sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Napoli, mentre quattro sono tenuti all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria. È da notare che alcuni degli arrestati si trovavano già al centro di un provvedimento analogo che risale al 13 dicembre 2022. Tuttavia, tale provvedimento era stato annullato dal Tribunale del riesame.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento, ha permesso di smantellare un’importante piazza di spaccio di stupefacenti attiva in centro a Vico Equense.

L’attività d’indagine, protrattasi per diversi mesi, e supportata da osservazioni e intercettazioni tecniche, ha raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Sono stati documentati più di mille episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, permettendo l’identificazione dei fornitori di stupefacenti.

Nello specifico, l’indagine ha portato alla luce tre persone arrestate per cessione di sostanza stupefacente durante il monitoraggio di diverse attività sospette.

Durante la vasta operazione odierna, sono state eseguite anche numerose perquisizioni domiciliari, con il sequestro di circa 5 grammi di marijuana. Le misure cautelari sono state eseguite su 31 degli 33 indagati destinatari, mentre due di loro, uno in regime di arresti domiciliari e l’altro col divieto di dimora in provincia di Napoli, non sono stati rintracciati poiché all’estero.