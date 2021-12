Sarà che il Natale ci rende tutti più buoni ma i protagonisti di questa storia hanno sicuramente un animo buono. Un uomo di 66 anni, è stato sorpreso a rubare in un supermercato Gala, di Castiglion Fiorentino. L’uomo avrebbe rubato generi alimentari per una cifra pari a 46 euro.

Il personale del negozio, accortosi di questo furto, ha chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, hanno capito ed hanno rilevato il fatto che l’uomo ha reali difficoltà economiche e quindi hanno deciso di fare una colletta.

Tutto questo è avvenuto giovedì scorso, e l’uomo all’arrivo degli agenti ha dichiarato che il supermercato fosse della figlia. La polizia ha controllato i precedenti del ladro ed hanno chiamato il suo tutore mentre l’uomo agitato, insisteva che i lavoratori erano tutti abusivi.

Gli agenti ed anche il comandante della polizia municipale hanno cercato di tranquillizzarlo e lo hanno ascoltato. Il ladro, di Cortona, sarebbe arrivato con il treno, dove aveva anche la sua bicicletta.

Hanno riscontrato che aveva già dei piccoli precedenti sempre per furti di generi alimentari. L’uomo è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale. La denuncia era ovvia, visto il gesto ma gli agenti, avendo capito le sue difficoltà reali a livello economico hanno deciso di fare una colletta per aiutarlo.

Una storia che stringe il cuore e che ci ricorda che sappiamo come aiutare il prossimo. Ovviamente, rubare rimane un reato ma gli agenti avranno capito che se una persona ruba generi alimentari è perchè probabilmente ne ha bisogno e non sa come procurarseli. Qualcuno direbbe che se si vuole mangiare bisogna lavorare ma è anche vero che ad una certa età non c’è modo di essere assunti e che le pensioni molto spesso sono misere per pagare tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

Un gesto buono, di altruismo che ci ricorda che prima di giudicare una persona bisognerebbe conosere.