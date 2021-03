Per la serie “l’amore non ha età“, si apprende infatti in queste ultime ore di un divorzio davvero molto particolare, considerata l’età dei due protagonisti della vicenda. Il fatto accade ad Arezzo, dove un uomo di ben 93 anni, con tanto di moglie, figli e nipoti, decide di punto in bianco di chiedere le pratiche del divorzio.

Stando a quanto riportato dalle cronache locali, sembra che l’uomo in questione sia più che intenzionato a volersi separare da sua moglie, dopo tanti e tanti anni di onorato matrimonio, per una ragione prevalentemente amorosa. Pare che infatti l’anziano signore abbia chiesto il divorzio da sua moglie dopo aver conosciuto una donna, sua coetanea, e sembra che i due si siano perdutamente innamorati.

Dopo l’iniziale quanto perentorio rifiuto da parte della moglie (87 anni) alla fine sembra che l’anziana signora abbia ceduto alle continue e insistenti richieste di suo marito, acconsentendo dunque alle pratiche del divorzio consensuale. Mano agli avvocati dunque, iniziando così un divorzio ad un età da record.

“Rivoglio la mia libertà, voglio rifarmi una vita“, sembra aver dichiarato l’uomo, intento ad andare fino in fondo alla questione. Inutili infatti sono stati i tentativi dei figli e dei nipoti di far ragionare l’anziano signore. La questione alla fine è finita sul tavolo del presidente del tribunale di Arezzo che, dopo innumerevoli mediazione tra i coniugi, alla fine sembra che abbiano trovato una proposta di conciliazione, in cui l’ex moglie 86enne manterrà l’usufrutto della casa, ricevendo mensilmente un assegno di 300 euro dal suo ex marito.

Una causa che di certo non è stata tra le più celeri, considerando le restrizioni imposte dal Covid, oltre che ai problemi di salute insorti da parte dell’anziana donna, hanno infatti procurato una serie di rinvii che minacciavano di prolungare fin troppo l’ottenimento dell’effettivo divorzio. Alla fine infatti il 93enne ha deciso di accettate la proposta formulata dal giudice.