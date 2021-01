Arca lancia l’allarme clochard: freddo e Covid aggravano le loro condizioni

Dall’inizio del 2021 sono già 4 i clochard che hanno perso la vita in Lombardia. L’ultimo giovedì scorso. Il suo corpo senza vestiti, ricoperto solo da cartoni e coperrte, è stato ritrovato all’interno della stazione Garibaldi di Milano, nei pressi dell’ex zona rialzo, al binario 1, verso le 18 e forse il suo decesso è stato dovuto ad un malore provocato dalle basse temperature.

Il Comune di Milano, oltretutto, ha attivato il Progetto Freddo, offrendo posti letto ed edifici ai senza tetto che, molto spesso, preferiscono restare in strada, piuttosto che sottostare alle regole dell’istituto.

I consigli di Alberto Sinigallia, presidente del progetto Arca

A Fanpage, Alberto Sinigallia, presidente de progetto Arca, attivo sul territorio, fornendo assistenza a tutti coloro che vivono in strada sin dal 1994, ha voluto spiegare, in sintesi, quali sono le attuali iniziative del progetto e come possono i cittadini aiutare i clochard.

Sinigallia ha evidenziato che, rispetto ad un anno fa, a livello sanitario e soprattutto sotto l’aspetto psicologico, il quadro è peggiorato, con uno stato d’animo più depressivo. Arca offre la possibilità di fare un tampone rapido, distribuisce sacchi a pelo, kit igienici, contenenti dentifrici, assorbenti, cerotti e tutti gli altri prodotti utili all’igiene personale, oltre a kit vestiario, con abiti nuovi.

Per fronteggiare la chiusura di molte mense a causa del Covid, dalle 7 alle 9 di mattina, Arca distribuisce colazioni calde con le cucine in strada ma occorre che tutti i cittadini possano, nel loro piccolo, far qualcosa per aiutare i senza tetto che fanno i conti col freddo, col gelo e con il Covid.

Se vedete persone che hanno bisogno di aiuto, dice Sinigallia, non esitate a chiamare lo 02-88447646 , chiedendo un intervento. Grazie alla vostra segnalazione, verrà inviata un’equipe che effettuerà il tampone per poi inserire la persona senza fissa dimora in un dormitorio. Se le condizioni di salute del clochard vi appaiono gravi, chiamate direttamente la Croce Rossa per un intervento immediato.