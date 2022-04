Poteva avere conseguenze ancora più serie l’episodio che si è verificato a Châtillon, in Valle D’Aosta, nella giornata di domenica scorsa. Tutto è accaduto durante la Santa Messa domenicale che don Alessandro Valeriotti, 33 anni, stava celebrando. Tutto sembrava procedere per il meglio e senza intoppo alcuno, quando all’improvviso è arrivato il momento di celebrare il rito della Eucarestia. In quel frangente, come si sa, i parroci mangiano l’ostia e poi bevono il vino, simbolo quest’ultimo del sangue di Cristi nella tradizione cattolica.

Così don Alessandro si è recato a prendere l’ampollina dove era contenuto il vino da versare nel calice, ma non si è accorto che all’interno era rimasto dell’anticalcare, precisamente del Viakal. A questo punto il parroco ha bevuto tranquillamente celebrando il rito, ma dopo poco tempo ha cominciato a sentirsi male. I dolori sono proseguiti fino al pomeriggio, quando ha deciso di andare dalla guardia medica.

Intossicato

La guardia medica, intuendo la gravità della situazione, lo ha mandato al Pronto Soccorso dell’ospedale Parini di Aosta. Don Alessandro continuava a vomitare. I medici del nosocomio valdostano gli hanno riscontrato una piccola ustione alla base dell’intestino, che adesso il religioso sta curando. Per lui un’esperienza terribile.

“Mi hanno fatto una gastroscopia che ha evidenziato una piccola ustione alla base dell’intestino e quindi mi sono preso qualche giorno di riposo. Questa sera sarò già operativo, devo solo fare un mesetto di terapia. Sembra una barzelletta, nessuno ha colpe, sono cose che capitano”– così ha detto il parroco all’Ansa.

In ospedale don Alessandro è stato trattenuto per una notte giusto per tenerlo sotto osservazione. Una brutta disavventura che sicuramente non dimenticherà. I fedeli sono andati in apprensione quando hanno saputo che cosa era accaduto al giovane religioso. Anche le autorità della cittadina hanno augurato buona guarigione al sacerdote protagonista di questo episodio.