Anziano si presenta dalla Polizia: "Potete accompagnarmi a fare il vaccino?"

Quella che arriva da Napoli è una vicenda davvero commovente, e che ci fa capire di quanto sia importante l’aiuto delle forze dell’ordine in questo delicato periodo di pandemia. Nelle scorse ore un anziano di 89 anni, che doveva ricevere la sua dose del vaccino anti Covid si è presentato al commissariato della Polizia di Stato di Secondigliano chiedendo di poter essere accompagnato a fare il vaccino. Gli agenti non se lo sono fatti ripetere due volte: due di loro hanno preso la volante facendo salire l’anziano.

L’89enne doveva recarsi al centro vaccinale allestito presso la Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Una volta giunti presso l’hub vaccinale, gli agenti lo hanno assistito in tutta la procedura fino a quando non è stato accompagnato dagli infermieri a ricevere il siero. Una volta inoculata la dose i poliziotti hanno atteso con lui i 15 minuti necessari alla sorveglianza, dopo di ciò lo hanno accompagnato a casa. L’89enne, commosso, ha ringraziato gli agenti.

Il ringraziamento alle forze dell’ordine

L’anziano si chiamava Antonio. A dare notizia di quanto avvenuto è stata la stessa Questura partenopea, che ha pubblicato le foto dell’anziano che ha posato insieme ai poliziotti, questo in modo da documentare la vicenda. In tanti hanno voluto ringraziare le forze dell’ordine per il prezioso aiuto che hanno offerto a questo signore, il quale non sapeva come raggiungere il centro vaccinale.

I poliziotti di Secondigliano hanno ricevuto l’aiuto dei colleghi del vicino commissariato di San Paolo. La storia dell’89enne napoletano che ha chiesto aiuto ai poliziotti è diventata virale in breve tempo, ed è stata ripresa anche dai principali giornali locali e nazionali. Antonio è felicissimo di aver ricevuto la sua dose di vaccino.

L’89enne fa parte di coloro che stanno ricevendo da alcune settimane i vaccini per gli over 80. Da ieri 26 aprile in Campania sono aperte le vaccinazioni anche agli over 50, mentre le autorità sanitarie stanno finendo di somministrare il siero alle altre categorie. Anche nella regione si pensa di raggiungere un numero importante di vaccinati entro l’inizio dell’estate.