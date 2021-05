Anziano in bicicletta investito da una Vespa a Lecce: morto in ospedale

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri 8 maggio a Lecce, precisamente in via Del Mare. Secondo quanto riferisce la stampa locale, per cause ancora tutte in corso di accertamento, una motocicletta Vespa condotta da un uomo ha impattato violentemente contro una bicicletta condotta da un 72enne.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.00. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno notato la scena e assistito al dramma. In men che non si dica sul posto è giunta a sirene spiegate un’ambulanza del 118, che ha trasportato in codice rosso l’anziano presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Le sue condizioni apparivano disperate, ma i medici hanno fatto di tutto per poterlo strappare al suo triste destino. Il 72enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma le sue condizioni sono poi peggiorate nel corso della notte, e per lui non vi è stato nulla da fare. Il suo cuore, purtroppo, ha smesso di battere per sempre. Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire quanto accaduto e la dinamica del sinistro, avvento all’incrocio con via Generale Poli. La moto proveniva da viale Giovanni Paolo II.

Conducente positivo al drug test

Nel frattempo il conducente della Vespa è stato sottoposto a tutti gli esami tossicologici per capire se avesse assunto sostanze stupeacenti o alcol prima di mettersi alla guida: da quanto si apprende l’uomo è stato trovato positivo e per lui adesso ci potrebbero essere pesanti conseguenze giudiziarie.

Il dramma ha sconvolto l’intera città di Lecce. Per motivi di privacy le generalità della vittima e quelle del conducente della Vespa non sono state rese note. Toccherà alle forze dell’ordine stabilire tutte le responsabilità e adottare i necessari provvedimenti. I media locali hanno pubblicato le foto dell’incidente, e dai frame si capisce la gravità dell’impatto.

Non è dato sapere se nella zona siano presenti telecamere di videosorveglianza. Gli occhi elettronici potrebbero dare una mano agli inquirenti per poter capire la dinamica dell’incidente, costato la vita all’anziano. Ogni giorno sono molti gli incidenti stradali che si verificano nel nostro Paese, alcuni dei quali risultano fatali per chi viene coinvolto.