Anziana 81enne uccide il marito a colpi di pistola: l’uomo deceduto in ospedale

Un omicidio si è verificato nella giornata del 5 gennaio 2021 a Forlì, dove una donna di 81 anni ha ucciso a colpi di pistola il marito 84enne. La signora, che aveva anche problemi deambulatori, avrebbe commesso l’azione criminosa al culmine di una lite con il marito.

I due si trovavano in camera da letto quando è scoppiato l’alterco, i cui motivi sono al vaglio degli inquirenti. All’improvviso la signora ha preso la pistola, regolarmente detenuta dal marito, e ha fatto fuoco colpendo la vittima di spalle. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi, allertati dalle persone che abitano vicino casa della coppia, i quali avrebbro udito gli spari.

Un’ambulanza del 118 è quindi giunta sul posto, trasportando l’84enne presso l’ospedale della cittadina romagnola, ma purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare. L’anziano è deceduto poco dopo il suo arrivo presso il nosocomio. A questo punto in casa della coppia sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, ai quali non è restato altro che portare la donna in Questura per l’interrogatorio di rito. L’81enne soffre di problemi fisico-mentali. Il dramma si è verificato poco dopo mezzogiorno, intorno alle ore 12:30.

Donna sottoposta alla stub test

Gli inquirenti hanno proceduto ad ascoltare la donna, sottoponendola allo stub test, l’esame che rileva tracce di polvere da sparo presenti addosso agli individui. Proprio il test in questione ha confermato che a sparare sia stata proprio lei. Dopo le formalità di rito l’81enne è stata tratta in arresto con l’accusa di omicidio. Comunque, vista l’età e i numerosi problemi di salute, la signora non andrà in carcere. Molto probabilmente sarà affidata ad una struttura specializzata oppure ai suoi famigliari. Tutto verrà stabilito nelle prossime ore.

La pistola si trovava in casa perché il marito, ex vigile urbano, era un appassionato di caccia. Come già detto l’arma, una calibro 22, era regolarmente detenuta. Tra i due pare non ci fossero litigi frequenti, per cui non vi erano stati episodi precedenti tali da far temere una tragedia simile. L’arma da fuoco era conservata proprio nella camera da letto dei coniugi.

Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della vittima e quella della signora 81enne. Si tratta, infatti, di una vicenda molto delicata, sulla quale si potranno conoscere ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. La comunità di Forlì è sconcertata per quanto accaduto. Quando è stato colpito l’81enne è caduto subito a terra e fin da subito le sue condizioni sembravano serie.