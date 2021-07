Una storia terribile, straziante, di quelle che non si vorrebbero raccontare. Andrea Ghislotti, 33 anni, si era sposato con la sua amata Elena nella chiesa di Martinengo, in provincia di Bergamo e, dopo il matrimonio, i due erano partiti per il loro viaggio di nozze in Sardegna.

Ma il destino si è accanito su questa bellissima coppia di neo-sposi. Andrea si trovava in Sardegna, sulla spiaggia di Cala Sabina, quanto si è sentito male, accasciandosi al suolo e perdendo per sempre conoscenza, per poi morire a causa, probabilmente, a causa di in ictus che non gi ha lasciato scampo.

Oggi i funerali

Esattamente ad una settimana dal suo “si” , oggi si terranno i funerali di Andrea, proprio nella stessa chiesa dove è stato celebrato il matrimonio. Il feretro è arrivato ieri pomeriggio a Ghisalba (Bergamo), luogo di origine del giovane, dove lavorava com imprenditore agricolo. La camera ardente è stata allestita nella cascina di Ghisalba, quella dove la coppia già conviveva.

La notizia ha sconvolto la comunità di Ghisalba e quella di Martinengo, dove Andrea gestiva, assieme al padre e agli zii, una nota impresa agricola. Proprio a Martinengo, sono ancora presenti loe foto degli sposi, abbracciati nel giorno del loro matrimonio, e cartelli con l’annuncio del loro giorno più bello.

L’ex sindaco di Martinengo, Franco Gatti, ha dichiarato: “Sono poche le parole che si possono utilizzare per commentare una disgrazia del genere”. Un toccante messaggio di cordoglio è arrivato anche dal gruppo alpini di Martinengo, che aveva cantato al matrimonio: “Siamo vicini prima di tutto alla famiglia Ghislotti e ai nostri amici Mauro e Giovanna, facendo le più sentite condoglianze e un abbraccio forte forte a Elena. Ciao Andrea, che la terra ti sia lieve“. Il sindaco di Martinengo, Andrea Seghezzi, lo ricorda come un ragazzo d’oro, dedito con passione immensa al suo lavoro.