Andora (Savona): lite in famiglia si trasforma in aggressione

Tutto è accaduto davanti agli occhi della madre nella notte fra martedì e mercoledì ad Andora (Savona). Liti, ormai frequenti, continue e violente, tra le mura domestiche per futili motivi. L’ultima fra queste degenerata, preceduta da toni pesanti, più accesa del solito, è sfociata in un’aggressione per punire la “sfida” ricevuta.

Il movente dell’aggressione sarebbe probabilmente associato al sentimento della gelosia nei confronti del fratello gemello rimasto ferito. Il rapporto burrascoso fra i due familiari, entrambi appena maggiorenni, non si pensava potesse finire in una pozza di sangue.

Il giovane ferito, accoltellato al torace per tre volte, è stato trasferito in codice rosso dagli operatori della croce bianca del luogo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le condizioni sono considerate gravi ma stabili: il ragazzo, infatti, non sembra essere in pericolo di vita.

Suo luogo dell’incidente sono giunti immediatamente anche i carabinieri di Alassio, che hanno effettuato i rilievi e le indagini del caso rintracciando il cellulare dell’aggressore che, nel frattempo, si era allontanato da casa cercando di nascondere le proprie tracce.

Il ragazzo, preso dalla rabbia e dalla paura, pare che, a seguito della violenza, sia uscito, gettando il coltello (arma utilizzata) in un cassonetto dei rifiuti che si trovava fuori dall’abitazione. Grazie all’intervento ed all’esperienza di un operatore della centrale del 112, a seguito di una lunga e difficile telefonata, il ragazzo si è convinto a consegnarsi spontaneamente ai carabinieri. L’aggressore è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di provvedimenti del giudice.

Non sono pochi i casi di aggressione fra fratelli: ricordiamo l’ultima estate trascorsa. 20 agosto, tragedia sfiorata a Penna (Pescara) dove un uomo di 43 anni ha accoltellato il fratello, anch’esso per futili motivi, attaccandolo con arma da taglio agli arti inferiori ed alla mano destra. Aggressore arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Ferito il fratello gemello, grave, ma non in pericolo di vita.