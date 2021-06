Ha cercato di scappare alla vista dei carabinieri, ma la giornata è finita male per un giovane che faceva parte di un gruppo di ragazzi che si godeva la movida di Senigallia, in provincia di Ancona. Nella fattispecie, i soggetti in questione, alla vista di una pattuglia dei militari dell’Arma hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati immediatamente bloccati dagli uomini in divisa. A questo punto nei confronti di tutti loro sono scattati i controlli e una perquisizione.

Uno di loro nelle tasche nascondeva uno spinello e una bustina con 0,60 grammi di marijuana. Per lui è scattata immediatamente la segnalazione come assuntore di sostanze stupefacenti. Per ovvi motivi di privacy le generalità del ragazzo non sono state rese note. I ragazzi fermati erano precisamente 3, tutti residenti a Montemarciano, sempre in provincia di Ancona. Ma in questi giorni sono stati moltissimi i controlli da parte delle forze dell’ordine nella Marca anconetana.

I controlli anti Covid

In questo periodo di pandemia, in cui le restrizioni anti Covid sono in un certo senso allentate, i controlli dei carabinieri e delle forze di polizia sono ancora più serrati. I carabinieri di Senigallia, nel weekend appena trascorso, hanno rilevato numerose infrazioni alle regole anti pandemia: 7 persone sono state multate.

Di queste, 2 di loro sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina, mentre 5 per violazioni del coprifuoco. Tali soggetti, infatti, sono stati beccati oltre le ore 23:00 per strada, un orario in cui, per apposita ordinanza del Ministro della Salute, si deve rientrare presso le rispettive abitazioni.

Anche nella giornata di oggi 2 giugno i controlli sono stati serrati, e lo saranno anche nei prossimi giorni, questo anche perchè si è in vista del prossimo weekend. Le forze dell’ordine informano i cittadini che c’è bisogno di rispettare tutte le norme anti contagio, pena sanzioni severissime per i trasgressori, con multe che arrivano a 400 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.