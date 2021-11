Una tragedia è accaduta questa mattina 27 novembre a Falconara, in provincia di Ancona, dove il 44enne Cristiano Marchetti è deceduto a causa di un malore improvviso. L’uomo si era svegliato da poco e si trovava sul letto: stava guardando la televisione ed era in attesa di fare la colazione. Ad un tratto la moglie lo ha visto in difficoltà, per cui ha cercato di aiutarlo. La donna ha capito però che la situazione era seria e, sotto shock, ha chiamato il 118.

I sanitari sono giunti immeditamente nell’abitazione segnalata. I medici hanno effettuato tutte le manovre di rianimazione previste dal protocollo sanitario, ma dopo diverso tempo non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. La moglie ha assistito impotente al decesso del marito, avvenuto praticamente sotto i suoi occhi. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per oltre 40 minuti, ma purtroppo non dato l’esito sperato.

Città sotto shock

L’intera Falconara è sotto shock per quanto avvenuto. Cristiano non aveva particolari patologie: era una persona sana, almeno a detta di chi lo conosceva. Marchetti era un grande appassionato di sport, in particolare di calcio. Seguiva molto la sua squadra del cuore, l’Ancona Calcio. A Cristiano piaceva anche la musica e il modellismo.

Una persona dal cuore d’oro e sempre disponibile. Chi lo conosceva ha solo parole di elogio per lui. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto amici e famigliari. Come già detto in apertura la moglie ha seguito tutte le manovre di rianimazione dei sanitari. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore.

A breve dovrebbero svolgersi i funerali della vittima. Al momento non sono note le cause che hanno portato al malore dell’uomo. Una tragedia che si aggiunte purtroppo ad altre simili. Solo nella giornata di oggi è arrivata la notizia di un altro decesso a Saviano, nel napoletano, dove a perdere la vita è stata una giovane studentessa di 18 anni, Nancy Strocchia: anche lei morta a causa di un malore improvviso.