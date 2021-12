Quello di Martina è stato un calvario, un calvario che è terminato con la cosa più brutta che esista: la morte. Aveva 14 anni Martina, e come tanti altri bambini e adolescenti, in questo periodo ha contratto il Covid-19, malattia che le è stata purtroppo fatale. La madre della piccola, Rita Scherillo, nelle scorse ore è intervenuta alla trasmissione “Non è l’Arena” condotta su La7 dal giornalista Massimo Giletti. La donna ha spiegato quei terribili giorni.

La bimba assieme alla sua famiglia abitava a Osimo, in provincia di Ancona. Aveva alcune patologie genetiche e aveva anche subito un trapianto renale che le ha causato una immunodepressione farmacologica. Proprio per questo motivo la bimba non era stata ancora vaccinata, cosa che avrebbe dovuto fare il 5 dicembre, qualche giorno fa quindi. Ma Martina nell’hub vaccinale non ci è mai arrivata, perchè proprio questa terribile malattia l’ha portata via. “Il primo novembre alle 5.45 del mattino le ho controllato la temperatura ed aveva la febbre a 41.2. Ho chiamato la sua dottoressa ed era disperata. Mi ha detto di correre in ospedale perché aveva preso il Covid” – così ha raccontato la madre Rita a “Non è l’Arena”.

L’appello della madre di Martina

Il calvario è cominciato il 28 ottobre scorso, quando la famigliola è finita in ospedale assieme al figlio più piccolo. Proprio il piccolo è stato il primo a risultare positivo al Covid-19. La madre ha spiegato che il figlio ha contratto il Covid da alcuni compagni di scuola, i genitori erano entrambi completamente vaccinati.

Martina appunto ancora no, a causa delle problematiche di salute sopra elencate. La signora Rita ha ricordato con emozione l’ultima volta che ha visto sua figlia, prima che quest’ultima entrasse in Rianimazione. “È morta da sola, non so se ha sofferto o se ha realizzato quello che stava succedendo. Spero di no e che se ne sia andata in pace” – così ha detto la mamma di Martina visibilmente commossa.

Una tragedia che ha stravolto una famiglia intera. Rita ha raccontato quanto gli hanno detto i medici, i quali avrebbero affermato che la bimba è morta perchè malata e per le problematiche di salute che aveva. La madre non ci sta, e ha spiegato come il Covid le aveva distrutto i polmomi. Poi lancia un appello ai genitori indecisi.

“Il Covid uccide, perché non vaccinare? Perché non proteggerli? È stato il Covid che me l’ha uccisa, la cosa più brutta è che non potuto salutarla, è morta da sola” – questo è l’accorato appello che la madre di Martina rivolge ai genitori che sono ancora indecisi se vaccinare o meglio i propri figli.