Una terribile tragedia si è verificata negli scorsi giorni ad Ancona, dove un 35enne è morto sotto gli occhi increduli della moglie e dei suoi figli piccoli. Tutto è accaduto in pochi, concitati istanti. L’uomo era tornato da lavoro e niente faceva presagire al dramma che si sarebbe consumato di lì a poco. Dopo essere entrato in casa ha salutato la moglie, incinta di un altro bambino, e poi si è messo a giocare assieme ai suoi figli mentre aspettava che la cena fosse pronta.

La moglie stava cucinando quando ad un tratto ci si è resi conto che qualcosa non andasse nel verso giusto. Il 35enne ha cominciato a sentirsi male: la moglie lo ha immediatamente soccorso e ha chiamato il 118. Quando i sanitari sono arrivati nell’appartamento per lui non vi era ormai più nulla da fare, in quanto era già morto. Sotto shock la moglie e i bambini che hanno assistito impotenti al dramma. Un dramma che ha colpito profondamente tutta la comunità di Ancona.

Il rientro, poi il malore

Al momento non si sa che cosa abbia causato il malore dell’uomo. Da quanto si apprende ad ucciderlo sarebbe stato un improvviso arresto cardiocircolatorio. Secondo quanto riferisce la stampa locale la vittima non aveva mai sofferto in passato di problemi di cuore, per cui adesso si sta indagando per capire quanto successo.

Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della vittima non sono state rese note. L’uomo viveva assieme alla sua famiglia in zona Pietralacroce. Il dramma s’è consumato intorno alle 19:30 del 2 febbraio scorso. La notizia è stata resa nota anche dai principali media nazionali e locali.

Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli su quanto avvenuto ad Ancora a questo giovane papà. Non è il primo decesso del genere che si verifica in questo periodo in Italia, dove molte persone stanno perdendo la vita in circostanze analoghe. Decessi che ancora rimangono senza un perchè.