Ancona: fugge a piedi alla vista del posto di blocco ma lascia la compagna in macchina

Lunedì, poco dopo le 21, Senigallia, in provincia di Ancona, è diventata teatro di un curioso inseguimento che sembra essere uscito da un film d’azione. Poco dopo le 21:00, un uomo, alla guida di una Kia Sportage, con andamento irregolare, procedendo a zig zag, non si è fermato all’alt della polizia in via Podesti.

L’autista, classe 1976, residente a Montemarciano, ha completamente ignorato la presenza di un posto di blocco, così come l’alzata della paletta rossa, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, allontanandosi a gran velocità fino al Ciarnin, per poi, improvvisamente, svoltare verso via Tolomeo, nel disperato tentativo di seminare una gazzella che lo stava inseguendo, senza mai perdere di vista l’obiettivo di fuggire.

Il tentativo di fuga a piedi

Ad un tratto, però, il bizzarro autista ha pensato ad uno stratagemma davvero curioso, aprendo lo sportello dell’auto e abbandonando la sua vettura, per tentare la fuga a piedi. Ma la cosa ancora più assurda è che nel veicolo c’era la sua fidanzata…la prima che si è dovuta interfacciare con la polizia e colei che, con l’aiuto degli agenti, ha attuato un’opera di convincimento per far tornare l’uomo alla base, dove ad attenderlo c’èra la polizia.

Il 45enne non ha voluto fornire il movente della sua rocambolesca fuga e si è completamente rifiutato di effettuare il test dell’etilometro. Identificato dai militari, è stato trovato senza patente. Gli agenti, pertanto, hanno proceduto a sanzionarlo perchè sorpreso senza documento e per non essersi fermato all’alt intimato; mentre lo hanno denunciato per non essersi sottoposto all’alcool test.

I continui controlli dei militari

Ormai da quasi un anno i militari sono impegnati per verificare il rispetto delle norme anti-contagio tra cui il coprifuoco, che prosegue nonostante la zona gialla. Lo scorso weekend sono state sanzionate 12 persone, di cui 7 sorprese mentre giocavano a cricket nel campo da calcio di Marzocca.

Un mese fa, invece, gli agenti di polizia locali , intervenuti su chiamata, hanno controllato un gruppo di ragazzi che giocavano a calcio nella piazza, in piena zona rossa, fermandoli. I controlli del territorio che interessano la spiaggia ed il suo hinterland proseguono a ritmo serrato, per garantire il rispetto della normativa anti-contagio e sanzionare i trasgressori delle regole.