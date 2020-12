Ancona: dimessa dall’ospedale, anziana viene investita da un’ambulanza

Un episodio increscioso e davvero singolare quello accaduto il 2 dicembre ad Ancona. La protagonista è una donna 71enne che, appena uscita dall’ospedale dove si era recata per effettuare una visita, è stata investita da un’ambulanza sulle strisce pedonali appena fuori il nosocomio.

Stando alla ricostruzione della polizia locale del capoluogo marchigiano, alle 10:45 circa di mercoledì 2 dicembre, un’ambulanza della First Aid One, in coda ad un altro mezzo sanitario, stava uscendo dalla parte posteriore del reparto di Emodinamica, procedendo a passo d’uomo.

Nel percorrere la piccola rotatoria dell’area dell’ospedale regionale Torrette, tra il parcheggio e la corsia che porta all’ingresso principale della struttura sanitaria, l’ambulanza ha urtato l’anziana che, in quel momento attraversava le strisce pedonali.

L’operatore sanitario al volante del mezzo di pronto intervento ha raccontato di aver frenato non appena ha visto la donna, che però si sarebbe “lanciata” sulla carreggiata subito dopo il passaggio della prima ambulanza.

Dall’ufficio stampa del gruppo del settore dei servizi sanitari fanno sapere che l’autista si è reso conto che la donna era distratta, anche perchè qualcuno l’aveva chiamata per dissuaderla dall’attraversare proprio in quel momento, oltre a dichiarare d’essere dispiaciuti per l’accaduto e che si è trattato di un inconveniente.

Le condizioni della donna dopo l’investimento

La vittima, finita a terra dolorante, per fortuna non è in gravi condizioni. E’ stata, infatti, immediatamente soccorsa prima dagli operatori della First Aid One, poi dallo staff sanitatio della Croce Rossa di Ancona, che l’ha caricata in ambulanza per portarla, in codice rosso, in pronto soccorso.

Dunque un codice di alta gravità, non tanto per le conseguenze dell’incidente stradale, quanto per le condizioni generali cliniche dell’anziana, che non ha mai perso conoscenza. Sul posto sono arrivate 2 pattuglie della polizia municipale dorica per mettere a verbale le testimonianze dei presenti ed effettuare i rilievi del caso. Non sono mancati i disagi alla viabilità nell’area ospedaliera.