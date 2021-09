Uno spiacevole fatto di cronaca si è verificato questa mattina a Marzocca di Senigallia, in provincia di Ancona, dove un piccolo bambino di 5 anni è caduto da un’altezza di tre metri dopo essersi sporto troppo dal balcone di casa. Il fatto s’è verificato intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, pare l’infante si sia affacciato per guardare la madre che stava parlando di sotto con un’altra persona. Avrebbe poi perso l’equilibrio, per cui sarebbe caduto di sotto in pochissimi istanti.

La madre lo ha subito soccorso insieme alle persone presenti. Visto che la situazione era piuttosto seria, sul posto è giunto un elicottero del 118 che ha trasportato il piccolo presso gli Ospedali Riuniti a Torrette di Ancona, dove comunque, nonostante le sue condizioni siano piuttosto serie, non è stato dichiarato in pericolo di vita. Al momento dei soccorsi il bambino era cosciente. Sotto shock la madre che ha assistito alla scena insieme ai passanti.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che adesso stanno indagando su quanto accaduto. Sembra confermata la notizia che comunque si sia trattato di un incidente. Il bambino forse non si è accorto di essersi sporto troppo, per cui perdendo l’equilibrio è caduto sul marciapiede. Prima di essere caricato sull’elicottero, il piccolo è stato trasportato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.

Poi dopo è stato portato al Riuniti di Torrette di Ancona. Si tratta del secondo caso simile che accade in poche ore in Italia. Nella serata di ieri un’altra bimba di 11 anni è caduta dal balcone di casa in provincia di Cosenza. Anche in questo caso la bimba non è deceduta ma grande è stato lo spavento per i famigliari. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Nelle prossime ore si potranno conoscere siucuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nell’anconetano questa mattina. Per motivi di privacy le generalità del bimbo non sono state rese note, questo anche per tutelare la famiglia. La notizia di quanto accaduto si è sparsa immediatamente nella cittadina marchigiana.