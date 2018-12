Ancona, arrestata coppia di 20enni: ipnotizzavano i cassieri per farsi dare i soldi

Una storia che ricorda la trama di un film, eppure i due ragazzi finiti in manette riuscivano davvero ad ipnotizzare i cassieri di vari negozi, facendosi così consegnare i soldi senza che nessuno facesse scattare l’allarme. Si tratta di due giovanissimi, appena 20enni, di origini straniere.

I colpi messi a segno sono stati davvero numerosi ed in varie città italiane; ora però i responsabili sono stati catturati. L’ultimo colpo messo a segno risale all’11 luglio scorso in un panificio di Numana, in provincia di Ancona.

L’arresto

A far scattare l’allarme sono stati i Carabinieri di Numana, che hanno denunciato a piede libero per concorso in rapina i due malfattori. La coppia di ladri è composta da un pakistano di 20 anni e da una ragazza iraniana, coetanea.

Dopo la denuncia, i Carabinieri sono riusciti a trovare la coppia di ladri grazie all’automobile utilizzata per scappare durante la rapina al panificio di Numana. I militari, infatti, erano a conoscenza dell’Alfa Romeo 159 con targa francese che era in possesso dei due malfattori, ed una volta rintracciato il veicolo si è potuto procedere con l’arresto.

Nonostate l’ipnosi al momento della rapina, le vittime presenti nel panificio della provincia di Ancona sono riusciti a identificare i malfattori tramite fotografia e a confermare l’identità dei due ladri.

Oltre alla rapida del luglio scorso, si ipotizza che la coppia abbia agito con la stessa tecnica anche a Ferrara, Teramo, Seravezza (Lucca) e Montesilvano (Pesaro Urbino). Ora si indaga per scoprire se i due malfattori hanno compiuto ulteriori furti ancora sconosciuti agli inquirenti del caso.