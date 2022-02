Il consumo di alcool tra i ragazzini è una abitudine sempre più ricorrente. Moltissimi giovani, tra i 12 e i 18 anni, bevono tantissimo in compagnia di amici per divertirsi e per passare un sabato sera diverso. Ad Ancona, una ragazzina di 15enne, a causa dell’eccessivo consumo di alcool, è finita in coma etilico ed è stata ritrovata priva di sensi in un parco del capoluogo marchigiano. Qui raccontiamo cosa è successo e la sua storia.

La tragedia ha avuto luogo nella tarda serata di domenica 13 febbraio, dove in un parco di Ancona, una 15enne ha rischiato di non farcela dal momento che ha avuto un coma etilico ed è stata trovata priva di sensi. Secondo i media che ne hanno dato la notizia, la giovane era in evidente stato di ipotermia. Sono stati proprio i passanti a contattare i soccorsi quando si sono resi conto delle condizioni della giovane.

Il suo corpo, come hanno spiegato alcuni passanti, si trovava nella zona verde degli Archi, nella città marchigiana ed era steso a terra. Le sue condizioni, non appena è giunta in ospedale, erano alquanto preoccupanti. I passanti hanno immediatamente capito che si trattava di un malore, molto probabilmente dovuto a un abuso di alcool.

Sembra che la giovane abbia bevuto così tanto al punto di andare in coma etilico ed essere po stramazzata a terra andando anche in stato di ipotermia. In segutio alle sue condizioni, è stata soccorsa dai sanitari della Croce gialla per essere poi trasportata all’ospedale di Torrette dove tuttora stanno verificando il suo stato di salute.

Si trova in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. Nel frattempo, sono partite le indagini da parte dei Carabinieri per riuscire a capire come la giovane abbia fatto a ridursi in questo stato, considerando anche che ha soltanto 15 anni.