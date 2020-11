Siamo a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza. E’ qui che, pochi giorni fa, è accaduto un bellissimo, oltre che dolcissimo, gesto d’amore, divenuto, sin da subito, virale. L’amore vince su tutto, questo è risaputo, ma se parliamo d’amore ai tempi del Coronavirus, le cose si complicano. C’è, però, chi ha saputo ugualmente sorprendere la sua amata, senza violare le misure anti-contagio.

Parliamo dell’alpino Stefano Bozzini, 81enne, classe 1939. Data la sospensione delle visite in ospedale, non potendo andare a trovare la sua amatissima moglie Carla, ricoverata in quanto colpita da Covid, si è industriato diversamente e, stando ai risultati, la sua idea ha riscosso un notevole successo. Imbracciando la sua fisarmonica, ha voluto sorprendere Carla a modo suo, emozionando il personale medico ed i pazienti, oltre ad allietare la loro giornata.

La serenata per la sua amatissima Carla

Seduto su una sedia, Stefano ha espresso tutto il suo amore per la donna della sua vita con la musica, cimentandosi in una toccante serenata nel cortile esterno dell’ospedale, collocandosi di fronte alla finestra della stanza in cui Carla si trova.

Dopo aver ottenuto il consenso degli infermieri, ha dato il via alla sua performance, suonando tre brani, per circa 10 minuti e la moglie, come altri pazienti, è riuscita ad affacciarsi, commossa, ascoltando la dedica del marito. Nell’era degli smartphone, non basta un video o una videochiamata. C’è chi crede che l’amore si dimostri diversamente, con la presenza, seppur osservando la distanza richiesta.

Stefano rientra in questa categoria di uomini: ha fatto sognare e magari scendere qualche lacrima alle inguaribili romantiche. Stefano è un uomo d’altri tempi che crede nell’amore eterno e lo coltiva ogni giorno, nonostante Carla sia momentaneamente lontana da lui. Non si è perso d’animo e, con il suo tradizionale cappello dalla piuma nera e il suono della fisarmonica, ha fatto breccia nel cuore di tutti.