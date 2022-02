C’è una notizia che sconvolto il mondo della televisione italiana e che ha distrutto Maria De Filippi, storica conduttrice di Amici, che ha portato, nel corso degli anni, giovani talentuosi e brillanti ad affermarsi nelle categorie di danza e canto.

Proprio ad Amici è legata una notizia di cronaca che sta rimbalzando, in queste ore, sul web e sui giornali. Parliamo dell’arresto di un ex allenatore della trasmissione, il 49enne Marco Castellano, che dovrà scontare 8 anni di carcere per violenza sulle donne, sulla base della sentenza pronunciata dai giudici della quinta sezione penale.

Chi era Marco Castellano

Ma chi era Marco Castellano prima di rivestire il ruolo di allenatore dei ragazzi di Amici? Era un personal trainer nel quartiere Portuense, a Roma. Proprio all’interno del suo ufficio si consumavano, probabilmente a carico delle sue clienti, le violenze.Castellano metteva di nascosto dei narcotici nel loro caffè, per poi approfittare di loro, abusandone sessualmente.

Ma, dato che all’orrore non c’era limite, l’uomo riprendeva l’atto tramite una videocamera, minacciando le sue vittime di diffondere i video intimi se solo si fossero ribellate. Oggi è stato condannato per tre casi di violenza dimostrati tra il 2016 e il 2018, ma era stato già arrestato per la gestione di un giro di prostituzione. L’ultimo anno di apparizione nella trasmissione Mediaset è stato il 2009, stagione che ha lanciato sul piccolo schermo due rinomati artisti che ancora oggi sono molto famosi: Stefano De Martino ed Emma Marrone, tra i quali, proprio tra i banchi di Amici, scoppiò l’amore, sino a quando il ballerino si legò a Belen.

Marco Castellano, vantandosi del suo ruolo all’interno della scuola, diceva: “Sono il segreto del successo dei ragazzi di Amici”, affermando di prendersi cura degli allievi ogni mattina, allenando i loro giovani corpi. Il 49enne era già finito in manette nel 2018 perché coinvolto in un giro di prostituzione. Prima di essere rinviato a giudizio, aveva patteggiato quattro anni di reclusione. Dopo l’arresto, le tre vittime di abusi, sicure che i loro video non sarebbero stati divulgati, lo hanno denunciato.