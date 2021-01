Amenio Santucci: a 104 anni sconfigge il Covid e torna più forte di prima

Una storia stupenda, a lieto fine, quella che sto per raccontarvi. Nemmeno il Covid è riuscito a scalfire un eroe ultracentenario come Armenio Santucci, nato il 28 dicembre 1916 che, proprio il 28 dicembre 2020, ha spento 104 candeline. Ospite della Rsa Salus, quest’anno non ha potuto festeggiare alla grande. Il suo compleanno si è svolto in forma contenuta per via delle restrizioni in corso ma per i suoi 105, ha un desiderio: organizzare un grande ballo.

Il suo regalo più grande, però, Armenio lo ha avuto, lasciandosi alle spalle il contagio da Coronavirus e tornando più forte di prima, tanto da essere considerato nella struttura in cui vive un eroe, come tutti coloro che hanno combattuto e sconfitto il terribile Covid.

Armenio ha contratto il Covid nel cluster di novembre

La dottoressa Stefania Giordano, responsabile sanitaria di Salus, ha spiegato che il signor Armenio ha preso il Covid nel cluster di novembre, in forma sintomatica, per fortuna senza avere un grande coinvolgimento respiratorio, riuscendo a recuperare in pieno. E’ un portento di energia, dice il medico della struttura.

Il signor Santucci ironizza, usando termini inglesi “Sono stato un up and down ma sto aspettando che i dottori mi dicano che sono guarito e che posso andarmene”. “Adesso-aggiunge-dobbiamo solo scegliere se andare in Africa o tornare in India, dove sono stato 4 anni e mezzo”.

L’arzillo nonnino ha due splendide figlie, Natalia e Anna. Come avranno accolto la notizia della sua negativizzazione? Natalia Santucci ha affermato: “Temevo che non tornasse lo stesso di prima. E invece devo dire con grande gioia che sta di nuovo bene”, mentre Anna 10ha detto: “Sono stata in ansia fino a che non ho saputo che era negativo perchè non sai mai come il Covid può colpire. Ma quando è passata la febbre ci siamo tranquillizzate”.