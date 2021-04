Ambulanza si ribalta durante un incidente stradale: a bordo c’era un bambino

Terribile incidente stradale questa mattina a Roma, in via Cristoforo Colombo, dove un’ambulanza e un’auto si sono scontrate. Durante il violento impatto il mezzo di soccorso, di proprietà privata e non dell’Ares 118, ha colpito un lampione situato sulla corsia centrale della carreggiata e poi si è ribaltata.

Oltre all’autista, a bordo dell’ambulanza viaggiavano una madre e il suo bambino: il mezzo sava trasportando proprio quest’ultimo all’ospedale Bambino Gesù per la somministrazione di una terapia. In totale sono stati tre i feriti, i quali sono stati trasportati in ospedali diversi in codice rosso per dinamica ma non a causa delle lesioni riportate.

Tutte le persone coinvolte non rischiano assolutamente la vita. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via dei Georgofili. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Tintoretto. A causa del ribaltamento dell’ambulanza entrambe le corsie di marcia sono state chiuse al traffico e tale circostanza ha causato grossi disagi alla circolazione stradale. Il bambino che veniva trasportato all’interno del mezzo aveva 18 mesi, almeno così si apprende da Roma Today.

Illesi la mamma e il bimbo

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, la mamma e il bambino sono usciti praticamente illesi dal sinistro, tanto che sono stati trasportati regolarmente all’ospedale da un altro mezzo. L’autista e l’altro sanitario presente nell’abitacolo dell’ambulanza sono invece dovuti ricorrere alle cure ospedaliere.

Il conducente dell’auto, una Ford Fiesta, è stato anch’esso soccorso e portato in ospedale: quest’ultimo è un anziano 86enne. Da quanto si apprende pare che l’ambulanza stesse viaggiando a sirene spiegate quando ha impattato contro la vettura. Un impatto devastante che ha praticamente distrutto la parte anteriore del mezzo di soccorso.

Sono impressionanti le immagini che sono state diffuse dai giornali locali, le quali mostrano l’ambulanza completamente capovolta da un lato e con il portellone posteriore aperto. L’incidente è avvenuta nella zona di Roma nota come Montagnola. Per motivi di privacy le generalità delle persone coinvolte nel sinistro non sono state rese note.