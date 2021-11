Il forte aumento dei casi di Coronavirus registratosi in questi ultimi giorni, sta portando i comuni che versano in situazioni di maggiore criticità, ad adottare misure anti-Covid più ferree.

E’ quanto sta accadendo in 20 Comuni dell’Alto Adige, ritenuti maggiormente a rischio, in base a 3 parametri individuati dall’azienda sanitaria. I 3 parametri in questione sono: incidenza settimanale superiore a 800 casi ogni 100 mila abitanti, copertura vaccinale inferiore al 70% dei residenti, numero di soggetti positivi al Covid superiore alle 5 unità.

I 20 Comuni interessati da misure aggiuntive

I 20 Comuni interessati da misure aggiuntive, oltre a quelle già in vigore non incompatibili sono: Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria. Le misure aggiuntive verranno applicate dal 24 novembre al 7 dicembre 2021 compresi.

L’autocertificazione

Nell’ordinanza firmata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si evidenzia che per gli spostamenti consentiti tra le ore 20:00 e le ore 8:00 del giorno successivo, gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un‘autodichiarazione.

Nell’ordinanza si specifica che è consentito svolgere attività sportive o motorie individuali all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria. L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20:00 e le ore 5:00.

Torna il coprifuoco

Tra le 20:00 e le 5:00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza.

Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 24 novembre

Sono 12.448 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 24 novembre 2021, secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile e i dati del Ministero della Salute. Registrati altri 85 morti. Sono stati effettuati 562.505 tamponi e il tasso positività è al 2,2%. Sono 49 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 573 i pazienti in totale (+13) in area critica. Sono 4.629 i pazienti ricoverati con sintomi (+32).