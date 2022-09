Alluvione, parla la mamma del figlio disperso: "Un’onda me lo ha strappato via"

Ascolta questo articolo

L’alluvione di giovedì 15 settembre in alcune delle città delle Marche, oltre ad aver causato danni a edifici, cose e automobili, è stata grave anche per le perdite umane. Circa 10 persone sono morte e vi sono molti dispersi per cui gli stessi soccorritori si stanno prodigando da ore per trovarli. Tra i vari dispersi, vi è anche il figlio di Silvia Mereu, la donna che si è salvata. La donna ha raccontato quei momenti tragici e difficili.

Silvia Mereu è una 42enne di professione farmacista che vive nelle Marche, a Barbara, per la precisione. Lei è riuscita a salvarsi dall’alluvione che ha investito la zona, mentre suo figlio Mattia di anni 8 è tra i dispersi con i mezzi di soccorso che stanno facendo di tutto per provare a trovarlo, anche se per ora non ci sono notizie positive al riguardo.

A Castellone di Suasa, nelle ricerche di Mattia e di altri dispersi, è in uso anche un termoscanner. Ora Silvia Mereu è in ospedale a causa di un principio di polmonite e a Repubblica ha raccontato quanto successo. La donna aveva appena smesso di lavorare intorno alle 20, 30 quando è andata a prendere il figlio del padre e, in quel frangente, dice: “Ha iniziato a piovere e poi ho visto quell’onda marrone arrivare come una furia verso di noi”.

Ha provato a cambiare direzione, ma purtroppo è giunta un’altra onda. A quel punto, è scesa dall’auto insieme al figlio autistico che aveva il terrore negli occhi. Dice di aver provato a tranquillizzarlo e rincuorarlo, ma purtroppo si sono ritrovati in un “mare di detriti”. Al sopraggiungere di un’altra onda, il figlio le è scivolato dalle braccia.

La donna ha visto il figlio aggrappato a un tronco, provando a rasserenarlo. Ha provato anche a salire su un albero, ma poi lo ha perso di vista e l’unica cosa intorno era solo nero e buio. Per due ore, non ha fatto altro che urlare fino all’arrivo dei soccorsi. Nonostante tutto, la donna non perde le speranze e spera di riabbracciare il figlio e lancia un appello ai soccorritori affinché lo riportino dalla madre.