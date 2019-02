All’asilo cede una persiana e colpisce una bambina di 3 anni

In una scuola materna di La Spezia, una persiana è caduta improvvisamente proprio dove i piccoli alunni stavano giocando. La persiana ha colpito in volto una bambina di 3 anni ferendola in modo serio vicino all’occhio. Le conseguenze sarebbero potute essere anche peggiori.

Giunti tempestivamente i soccorsi, i medici hanno trasportato la bambina all’ospedale Sant’Anna dove la piccola è stata soccorsa e visitata. Le ferite riportate erano piuttosto serie per cui, i medici hanno sottoposto la piccola ad un intervento di chirurgia plastica d’urgenza in anestesia totale per chiudere la ferita.

Le conseguenze e le indagini

In seguito alla ferita riportata, nonostante l’intervento, la piccola rimarrà sfregiata in volto. I medici hanno dato solo 5 punti di sutura per non rendere troppo evidente il segno dell’incidente e dell’intervento su un volto così piccolo.

I genitori sono furiosi per l’accaduto e per ciò che l’incidente recherà alla piccola in futuro. Inoltre, ritengono che il colpevole debba assumersi la propria responsabilità poichè a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza la piccola, a solo 3 anni, ha dovuto subire un intervento molto delicato.

Le autorità hanno avviato le indagini e, da una prima ricostruzione, è emerso che durante la presenza dei bambini si stavano svolgendo dei lavori di manutenzione sulla finestra. Durante i lavori un pezzo di persiana si è staccato e l’avvolgibile ha ceduto andando a colpire la piccola che si era avvicinata troppo agli operai.

Dopo l’accaduto, in tanti si sono chiesti come mai nessuno abbia fatto allontanare i bambini dall’area in cui stavano lavorando gli operai e perchè questi interventi non siano stati programmati al di fuori dell’orario scolastico.