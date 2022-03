La Nasa lo ha definito “potenzialmente pericoloso” ma in realtà non ha nulla di pericoloso, regalandoci, tra qualche giorno, il suo spettacolo che potremo ammirare in diretta streaming.

Di chi parliamo? Dell‘asteroide noto come 2001 CB21, con un diametro di circa 1 chilometro, che passerà a circa 5 milioni di chilometri dal nostro Pianeta.

L’asteroide 2001 CB21

Quando l’asteroide 2001 CB21 sarà più vicino alla terra? Il prossimo 4 marzo 2022 alle 4.00 ora italiana. Il Virtual Telescope Project mostrerà la corsa di 2001 CB21 dal vivo, online, poco prima dell’orario di sorvolo, previsto per le 03:00 UTC.

Secondo la definizione della Nasa, un oggetto celeste con un diametro maggiore di 150 metri che nella sua traiettoria passa a meno di 7,5 milioni di chilometri (19,5 volte la distanza dalla Luna) da noi è potenzialmente pericoloso, in quanto il suo impatto sulla Terra potrebbe avere effetti significativi.Nella definizione non si parla dunque di probabilità di impatto perchè un vero potenziale pericolo è un evento davvero molto raro.

Il prossimo anno, più precisamente a luglio, un nuovo asteroide sfiorerà la terra. Gli esperti gli hanno assegnato un nome identificativo: 2022 AE1. Dagli studi più approfonditi condotti dalla Near-Earth Object Coordination Center dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è emerso che la possibilità di un impatto con la Terra sia quasi a zero.

Marco Micheli, un astronomo dell’ESA, ha spiegato il lavoro di definizione della traiettoria nell’oggetto. “A gennaio siamo venuti a conoscenza di un asteroide con il punteggio più alto sulla scala di Palermo che abbiamo visto in più di un decennio. Nei miei quasi dieci anni all’ESA non ho mai visto un oggetto così rischioso. È stato emozionante tracciare 2022 AE1 e perfezionarne la traiettoria fino a quando non abbiamo avuto abbastanza dati per dire con certezza che questo asteroide non colpirà”. Tornando all’asteroide 2001 CB21 nessuna paura dunque, la Terra è al sicuro!