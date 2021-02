Alice, 17enne investita in strada, non ce l’ha fatta: è deceduta dopo 4 mesi di calvario e 10 interventi

Foggia piange la scomparsa di Alice, la 17enne investita in strada ad ottobre scorso. La ragazza si è spenta il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, esalando il suo ultimo respiro al Policlinico Riuniti di Foggia. Alice non ce l’ha fatta, troppo profonde le ferite riportate a seguito dell’incidente stradale, rivelatosi, per lei, fatale.

La giovane ha affrontato un calvario di 4 mesi ed è stata sottoposta a 10 operazioni chirurgiche alla testa ma il suo cuore non ha retto a tanta sofferenza. La terribile notizia del decesso è stata data, via social, dalla madre Teresa, che ha sperato sino all’ultimo che le condizioni di sua figlia potessero migliorare. La donna ha scritto: “Alice è volata in cielo”, gettando nello sconforto l’intera comunità e tutti coloro che le volevano bene.

L’incidente

Quel maledetto 13 ottobre dello scorso anno, Alice è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada su Viale I Maggio. L’automobilista, subito dopo averla investita, si è fermato per prestarle i primi soccorsi ma le ambulanze giunte sul posto hanno subito capito la gravità della situazione, trasportando la 17enne al Policlinico Riuniti.

La giovane, che ha subito un violentissimo trauma cranico, è entrata subito in coma per poi risvegliarsi 16 giorni dopo. Una gioia immensa per i genitori, i familiari e gli amici che, purtroppo, è durata pochissimo. Per via delle sue condizioni critiche, i medici sono stati costretti a sedarla con un coma indotto.

Nel frattempo, la ragazza è stata sottoposta a 10 interventi chirurgici alla testa. Dopo l’ultimo di tali interventi, la sua situazione è precipitata, non lasciandole scampo. La madre aveva organizzato una raccolta fondi per trasportarla, in elicottero, in un centro specializzato. Ora quei soldi, raccolti grazie alla solidarietà dei foggiani, verranno versati sulla piattaforma GoFundMe per chi ne ha bisogno.

Il ricordo di Alice passa anche per il mondo sportivo e il tatami, dove ha saputo conquistare tutti con il suo carattere amabile e il suo talento.La testimonianza è quella del suo Maestro, Francesco Morlino, che descrive l’eccezionale trasformazione della ragazzina da pulcino impaurito a cintura nera primo Dan.