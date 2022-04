Alessia Orro, pallavolista della Nazionale, vittima di stalker: arrestato il responsabile

Lo stalking è uno dei reati peggiori a cui si possa andare incontro. In molti casi, come si legge nei quotidiani o si ascoltano le notizie al telegiornale, a farne le spese sono donne i cui compagni e fidanzati non si rassegnano alla fine della storia e, quindi, iniziano a stalkerare. La pallavolista del Vero Volley Monza e della Nazionale Alessia Orro, sulla sua pagina Instagram, racconta di essere stata vittima con il responsabile arrestato.

Alessia Orro ha raccontato di essere stata vittima di stalking, di messaggi sui social e anche di appostamenti da parte di un uomo di 55 anni di Novara. In seguito alla denuncia fatta dalla pallavolista, i militari della Compagnia di Monza hanno arrestato per atti accusatori in flagranza di reato l’uomo responsabile di stalking nei confronti della giocatrice.

Uno stalker che, da quanto si racconta, è recidivo, dal momento che è stato arrestato, per lo stesso reato, nel 2019, quando Alessia Orro militava nella squadra di pallavolo di Busto Arsizio. Grazie ai sistemi di lettura delle targhe delle automobili, si è finalmente riusciti a localizzare la vettura dell’uomo a Villasanta, con i militari che hanno subito disposto il sistema di controllo e vigilanza.

L’uomo si trovava presso l’Arena di Monza dove stava aspettando la pallavolista che si allenava e, in quel momento, sono state allertate le pattuglie che lo hanno rintracciato e, quindi, arrestato immediatamente. L’uomo, non appena trovato, è stato bloccato e non ha neanche opposto resistenza. Nel frattempo, è scattato subito l’arresto nell’attesa dell’udienza di convalida.

Sul suo account Instagram, la pallavolista ha raccontato quanto successo aiutando altre come lei a comportarsi nello stesso modo: “Ragazze e ragazzi non abbiate paura di denunciare, la violenza, in qualsiasi forma essa sia, non va sottovalutata. Siate coraggiosi, perché io in prima persona so quanto possa essere difficile, soprattutto quando ti rendi conto che il passato possa tornare nel presente”.