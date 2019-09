Alessandria: bimba di 7 anni muore di malaria

Una bambina di 7 anni è deceduta Venerdi 27 Settembre 2019 per malaria all’Ospedale Infantile di Alessandria. Maria Rapallini, che abitava a Carbonara Scrivia nel Tortonese, stando a quanto scritto da La Repubblica, sarebbe arrivata al Nosocomio Piemontese già in gravi condizioni. I sintomi, purtroppo, erano già chiari ed evidenti e ci è voluto poco a diagnosticare la malattia; potrebbe aver contratto la malaria durante un viaggio in Africa, in Nigeria, Paese natale della madre, dal quale era tornata due settimane prima.

La bambina, quindi, è stata tempestivamente trasferita nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, come prevede il protocollo sanitario, ma le cure si sono rivelate vane. Maria, già da qualche giorno, lamentava dolore alla pancia e alla testa, ma la pediatra che l’aveva in cura non avrebbe capito la gravità della situazione consigliando solo delle pastiglie ed uno sciroppo per la tosse.

In una nota, l’Azienda Ospedaliera alessandrina fa sapere che la diagnosi è stata emessa in modo tempestivo e che, nonostante l’elevata professionalità dei medici che hanno prescritto le cure e l’immediatezza di esse, la bimba è deceduta in serata. Il Servizio Igiene e Profilassi dell’Asl Alessandrina ha assicurato che non ci sono rischi di contagio.

Il padre della bambina, di nazionalità italiana, avrebbe presentato una denuncia per omicidio colposo contro ignoti al fine di accertare eventuali mancanze da parte dei sanitari che hanno seguito il decorso della malattia della figlia. Mentre la madre punterebbe il dito anche sulla pediatra che aveva in cura la piccola Maria, la quale non avrebbe ritenuto fondamentale eseguire la profilassi antimalarica.

La malaria

La malaria è una malattia potenzialmente molto grave causata da parassiti; quella più pericolosa è causata dal Plasmodium Falciparium, tramite il quale la possibilità di contagio, in Nigeria, è molto elevata tutto l’anno. Attualmente, la diffusione della malaria non si limita alle zone tropicali come Sud America, Asia e Africa ma, talvolta, si presenta anche nei Paesi più industrializzati a seguito degli spostamenti delle persone che contraggono la malattia dove è endemica.