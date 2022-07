Ascolta questo articolo

Ruba la macchina di un uomo di 82 anni, e nel corso della sua rocambolesca fuga, investe e lascia per strada un ciclista. In seguito scopre che l’uomo, al quale non ha prestato alcun soccorso, era il suo stesso padre. Protagonista dell’incredibile vicenda un uomo di 28 anni, che è stato in seguito arrestato per i crimini commessi.

Il bizzarro episodio è avvenuto sabato a Albiate, in Monza e Brianza. Il ladro, un uomo colombiano, ha aggredito un uomo di 82 anni, trascinandolo fuori dalla sua automobile. Poi si è messo alla guida del mezzo appena rubato ed ha ingranato la marcia, investendo subito un passante, che aveva cercato di intervenire in difesa dell’anziano.

Dopo aver trascinato per diversi metri la prima vittima, fortunatamente senza conseguenze gravi per la salute del passante, ha investito un ciclista di 55 anni. Il 28enne non si deve essere però accorto che la persona che aveva appena centrato con l’auto rubata era il suo stesso padre, che si trovava a passare di lì per caso in sella alla sua bicicletta, ed ha continuato la sua fuga, omettendo di soccorrere la vittima, lasciata sull’asfalto.

La sua corsa è terminata solo quando si è scontrato contro altre due automobili, una Toyota guidata da un 30enne ed una Fiat Panda guidata da una 64enne. Bloccato a causa dell’incidente, il ladro ha cercato di darsi alla fuga a piedi, ma i passanti lo hanno accerchiato e trattenuto, impedendogli di scappare fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Il padre del ladro si trova in gravi condizioni, anche se non è in pericolo di vita. È attualmente ricoverato in ospedale, con una prognosi di 30 giorni. Il 28enne è stato arrestato, e dovrà adesso affrontare le accuse di furto, lesioni gravissime e omissione di soccorso nei confronti del suo stesso padre.