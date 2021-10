Al via il processo per l’omicidio di Giulio Regeni

Cosa ne pensa l’autore

Martina Capit - Come non ricordare la triste vicenda di Regeni che ricorda quella ancora aperta di Zaki, il ricercatore egiziano rinchiuso in carcere accusato anch'esso come Giulio di essere un dissidente politico che lotta in carcere; è assurdo che nessuno abbia pagato per l'omicidio di Giulio, speriamo che la vicenda si risolva con la colpevolezza degli imputati.